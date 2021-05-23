Çorum Veteranlar finalde

HARUN AKKAYA

Türkiye Veteranlar Futbol Şampiyonası’nda Çorum Hattuşa Veteranlar finale yükseldi.

Çorum Veteranlar yarı final maçında zorlu bir mücadele sonunda Akçaabat Sebat Veteranlar’ı Hasan Olgun’un attığı golle 1-0 yenerek finale yükseldi.

28 takımın mücadele ettiği Türkiye Şampiyonası’nda Çorum Hattuşa Veteranlar grubunda oynadığı üç maçıda kazanarak grup birincisi olarak lükseldiği Türkiye Şampiyonasında çeyrek final maçında Çankırı Belediyespor Veteranlar’ı 3-1 yenerek yarı final biletini almıştı.

Cumartesi akşamı oynanan yarı final maçında ise çeyrek finalde Beylikdağı Masterlar takımını normal süresi 4-4 biten maçın sonunda penaltılarda yenen Akçaabat Sebat Veteranlar ile karşılaştı.

Büyük bir mücadeleye sahne olan maçın ilk yarısında iki takımda orta alanı kalabalık tutarak rakibe pozisyon vermemeye çalıştı. Pozisyonu az mücadelesi yüksek geçen ilk yarıda takımların çabası sonuç vermedi ve takımlar soyunma odasına 0-0 beraberlik ile girdi.

İkinci yarıda hücuma daha çok çık çıkmaya başlayan Çorum Hattuşa Veteranlar baskısını artırda ve aradığı golü 51. dakikada buldu. Bu dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasına yapılan ortada kaleci Kadir’in elinden kaçırdığı topu iyi takip eden Hasan Olgun yakın mesafeden düzgün bir vuruşla topu Sebat ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golden sonra Sebat takımı daha çok hücuma çıkmaya başladı. Çorum Veteranlar ise rakibine orta alanda iyi baskı yaparak boş alan bırakmadı ve kalesinde pozisyon yaşamadan sahadan 1-0 galip ayrılarak Türkiye Şampiyonasında final oynamaya hak kazandı.

Çorum Hattuşa Veteranlar’ın finaldeki rakibi ise Manisa Masterlar yarı final maçında Muş Kanute Masterlar önünde 1-0 geriden gelerek maçı 2-1 kazandı. Final maçı dün akşam saat 20.30’da oynandı. Final maçının ardından törenle dereceye giren takımlara kupaları verildi.