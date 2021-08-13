Çorum Voleybol’dan smaçör transferi

HARUN AKKAYA
Bu yılda Kadınlar Voleybol 2. liginde mücadele edecek Çorum Voleybol transfer çalışmalarını sürdürüyor. Çorum Voleybol son olarak genç smaçör Gözde Demirışık ile anlaştı.
2001 doğumlu genç smaçör Gözde Demirışık Samsun Anaket Belediyespor’da voleybola başlayan Gözde Demirışık ardından geçen sezon Tarsus İdman Yurdu takımında forma giydi.
Çorum Voleybol Teknik Direktörü Ali Haydar Teke takımlarının eksik bölgelerine transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Teke önümüzdeki ay içinde de takımı toplayarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacaklarını belirtti.