Çorum Voleybol’un hedefi play-off

FATİH BATTAR

Geçtiğimiz yıl maddi imkansızlıklardan dolayı ligde kalma mücadelesi veren Çorum Volaybol Kulübü, 3 Kasım’da başlayacak yeni sezona iddialı hazırlanıyor.

Türkiye Voleybol 2.Lig’te mücadele eden Çorum Volaybol Kulübü, 8 yeni transfer yaparak kadrosunu güçlendirdi. Çorum Voleybol ilk maçını 3 Kasım’da Tokat deplasmanında Turhal Kocakavak Anadolu Sportif ile yapacak.

Geçtiğimiz günlerde yapılan Genel Kurul’da başkan seçilen Tuncay Yılmaz, Yıldız Park’ta yeni yönetimi teknik heyet ve sporcularla birlikte bir basın toplantısı düzenledi.

Antrenörümüz Ali Haydar Teke ile birlikte hedefleri olan bir takım oluşturduklarını belirten Yılmaz, amaçlarının 1.lig olduğunu ifade etti.

Çorum’da bir bayan voleybol takımının varlığının Çorum’un misyonu ve vizyonu açısından önemli olduğunu kaydeden Yılmaz, sporun sadece futboldan ibaret olmadığını belirterek, tüm Çorum halkını ve işadamlarını kulübe destek vermeye davet etti.

Geçtiğimiz yıl ligde kalma mücadelesi verdiklerini ve ekonomik sıkıtıntılar yaşadıklarını aktaran Yılmaz, bu sezon için kaynak ve sponsor bulma çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek; “Sponsor ve kaynak bulma çalışmalarımız devam ediyor. Takımın deplasman ve iç saha giderlerini çözmek birinci hedefimiz. Sponsorluk anlaşmalarımız var. Voleybol sporuna önem veren işadamlarımız var. Uzay İnşaat’ın sahibi Murat Kılıçoğlu forma sponsorlarımızdan bir tanesi. Cansu, Eren Atlas gibi sponsor isimlerimiz var.” diye konuştu

‘TÜM ÇORUM HALKINDAN DESTEK BEKLİYORUZ’

Geçtiğimiz yıl yaşadıkları en büyük sıkıntılardan birinin de ulaşım olduğunu vurgulayan Yılmaz; “Ulaşımla ilgili geçtiğimiz yıl çok büyük sıkıntılar yaşanmıştı. Bununla ilgili olarak Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın görüşmelerimiz devam ediyor. Kendilerinin kulübe ve takıma bakışı bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Kanunların elverdiği çerçevede belediye olarak kulübe destek vereceklerini söyledi. Biz yönetim olarak takıma sahip çıkacağız. Çorum’a ve işadamlarımıza seslenmek istiyoruz. Sporu seven, spora gönül veren, sporun sadece futboldan ibaret olmadığını anlayan herkesi destek vermeye çağırıyoruz. Bir bayan voleybol takımının bu şehirde varlığı şehrin misyonu ve vizyonu bakımından çok önemli.” şeklinde konuştu

8 YENİ TRANSFER

Antrenör Ali Haydar Teke ise hedeflerinin play-off oynamak olduğunu açıkladı.

Bu yıl 8 yeni transfer yaparak kadrolarını güçlendirdiklerini ve yeni sezona hazır olduklarını belirten Teke, geçtiğimiz yıl yaşadıkları sıkıntıları yaşamak istemediklerini belirterek, yeni yönetimle birlikte yeni sezonda iddialı olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından da takımın iç saha ve deplasmanda giyeceği formalar oyuncular Tuğçe ve Sena tarafından tanıtıldı.

Toplantıda Başkan Tuncal Yılmaz ve Antrenör Ali Haydar Teke’nin yanı sıra kulüp ikinci başkanı Hakan Yalçınkaya, yönetim kurulu üyesi Güngör Atak da hazır bulundu.