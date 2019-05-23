Cumhuriyet Ortaokulu kızları kupayı garantiledi

YÜKSEL BASAR

Isparta’da devam eden Yıldız Bayanlar Türkiye Badminton Şampiyonası’nda Cumhuriyet Ortaokulu kürsüyü garantiledi. Antrenör Bayram Aydın yönetimindeki Ceren Balcı, Sevgi Sönmez, Rüya Yılmaztürk, Sema Okumuş ve Celin Bozgül’den oluşan kadrosu ile mücadele eden Cumhuriyet Ortaokulu grubunda Ankara Ahmet Andiçen ve MEV Batıkent Ortaokullarını yenerken kadrosunu tamamını milli sporcuların oluşturduğu Erzincan Mehmetçik Ortaokulu’na yenilerek ikinci olarak ikinci tura yükseldi.

İkinci turda dün oynadığı iki maçıda kazanan Cumhuriyet Ortaokulu ilk iki sırayı garantiledi ve yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı. Bugün sabah saat 09’da grupları ilk iki sırada bitiren takımlar çapraz olarak yarı finalde karşılaşacaklar. Bu maçları kazananlar 11’de şampiyonluk kaybedenler ise üçüncülük için mücadele edecekler.

Badminton Antrenörü Bayram Aydın Çorum’a yine bir kupa kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını bugünde en iyisini almak için mücadele edeceklerini söyledi.