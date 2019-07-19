Dayanıklılık çalıştılar

HARUN AKKAYA

Yeni Çorumspor dün sabah ve akşam yaptığı dayanıklılık çalışmaları ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım sabah saat 08.30’da tesislerde yaptığı antrenmanda yağmur altında nabız dayanıklılık antrenmanı yaptı. Oldukça tempolu bu çalışmada teknik heyet futbolcuların nabız ölçümlerini yaparak fiziksel durumlarını belirledi.

Yeni Çorumspor günün ikinci antrenmanını saat 17’de tesis 1 nolu sahada yaptı. Teknik Direktör Bahri Kaya yönetimindeki antrenmana yine tüm futbolcular katıldılar. Bu çalışma ısınma hareketleri ardından da dayanıklılık hareketlerinin ağırlıkta olduğu tempolu bir program ile tamamlandı. Kırmızı Siyahlı takım bugün da sabah ve akşam yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.