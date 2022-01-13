Diyarbakır taktiği hazır

Çorum FK ligin ikinci yarısının ilk haftasında pazar günü Diyarbekirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın yeni teknik direktörü Ergün Penbe yönetiminde yaptığı çalışmaya sakatlığı nedeni ile kaleci Erdi dışında tüm futbolcular katıldılar.

Otel sahasında yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra hareketli toplara şut çalışması yaptıran Teknik Heyet ardından takımı ikiye bölerek bir gruba yarı sahada taktik çalışma yaptırırken diğer takım şut çalıştı.

Çalışmanın son bölümünde yarı sahada önce kontrol pas yaptıran Teknik Direktör Ergün Penbe ardından serbest olarak taktik çift kale maç yaptırdı. Taktik çalışma sırasında Teknik Direktör Ergün Penbe pazar günü oynayacakları Diyarbekirspor maçının oyun taktiği konusunda futbolculara uyarılarda bulundu.

Çorum FK Antalya kampını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve akşam saat 18.45 uçağı ile Antalya’dan direk olarak Diyarbekir’e gidecek.

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2022, 18:31