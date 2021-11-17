Eksik çalışmaya devam

Çorum FK pazar günü sahasında oynayacağı Ankaraspor maçının hazırlıklarını 14 futbolcunun katılımı ile yaptı.

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım taktik çalışmayı sporcu yetersizliğinden dolayı yarı sahada yaptırmak zorunda kaldı.

Saat 13’de tesis sahasında yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Kıvanç, Abdulhamit, Muhammed Fettahoğlu, Mehmet Gürkan katılmazken sakatlıkları devam eden isimlerden Berkay Can, Batuhan, Muhsin ve Mertcan Aşcı salonda kuvvetlendirme çalışmaları yaparken Salih Zafer ve Seçgin ise sahada takımdan ayrı olarak özel programda çalıştılar.

Bu iki sporcu ile birlikte diğer sakat futbolcuların bugün yapılacak testler sonucunda pazar günki Ankaraspor maçında forma giyebilecek isimler netlik kazanacak.

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım yönetimindeki antrenman dinamik ısınma hareketleri ile ardından pas çalışması yaptırdı. Bu çalışmanın ardından yarı sahada taktik çalışma yaptıran Yıldırım, Ankaraspor maçının oyun taktiği üzerinde durdu. Çorum FK bugün yapacağı antrenmanda taktik çalışma ile Ankaraspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.