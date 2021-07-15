Emir Alagöz transferi yüksek bonservise takıldı

Çorum FK’nın orta sahaya transfer etmek istediği Manisa FK’da Emir Alagöz’den yüksek bonservis bedeli nedeni ile vazgeçtiği açıklandı.

Kırmızı Siyahlı kulüp başkanı Fatih Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Sevgili Çorum FK taraftarları. Manisa FK’dan Emir Alagöz ile ilgilendiğimiz doğrudur. Ancak Manisa FK ile bonservis konusunda anlaşma sağlayamadığımız için bu transferden bugün itibariyle vazgeçmiş bulunmaktayız’ dedi.

Sosyal medyada yapılan haberlere göre ise Manisa FK’dın Emir Alagöz ve Zahin Fındık için Çorum FK’nın devrede olduğu belirtildi. Ayrıca bu futbolcular için Şanlı Urfa kulübü ile birlikte şirketleşme kararı alan Pendikspor’un da bu futbolcularla ilgilendiği yazıldı. Çorum FK’nın çekilmesi ile bu iki futbolcu ile ilgili olarak Urfaspor ve Pendikspor’un Manisa FK ile pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.