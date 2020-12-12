Emre Alagöz, Sakarya-Serik maçında görevli

HALİL ÖZTÜRK

Çorum Klasman Yardımcı Hakemi Emre Alagöz’e Sakaryaspor - Serik Belediyespor maçında görev.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre yarın saat 13’de Yeni Sakarya Atatürk Stad’ında oynanacak Sakaryaspor - Serik Belediyespor maçını Ankara bölgesi hakemi Özer Özden yönetecek. Yardımcıları ise Ankara’dan Mert Türk ve Çorum’dan Emre Alagöz. Maçın dördüncü hakemi ise Kayseri’den Ramazan Haymana. Maçta gözlemci olarak ise Hasan Hüseyin Yıldırım görev yapacak.

Grup'ta Sakaryaspor 12 maçta topladığı 22 puanla beşinci sırada yer alırken Serik Belediyespor 14 maçta 21 puanla yedinci sırada bulunuyor.