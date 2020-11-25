En büyük sorun belirsizlik

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da pazar günü oynanacak Erzincanspor maçı öncesinde hazırlıklar devam ediyor. Kırmızı Siyahlı takımda en büyük soru işareti ise yapılacak son testlerden çıkacak sonuçlar.

5 Kasım perşembe günü Eyüpspor ile oynanan kupa maçının ardından Sancaktepe ile oynayacağı lig maçı öncesi yapılan testlerde 13 futbolcu ve teknik heyetten üç isimde çıkan pozitif vakalar üzerine kırmızı siyahlı takım 20 gündür maç yapamıyor ve karantina süreci devam ediyor.

Kırmızı Siyahlı takım bugün Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Altınordu ile oynayacağı maçada 17 futbolcunun pozitif ve karantina süreçleri devam etmesi nedeni ile çıkamayacağını Federasyon’a bildirdi. Dünü izinli geçiren Çorum FK bugünden itibaren yapacağı çalışmalarla hafta sonu sahasında oynayacağı Anagold24 Erzincanspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Yaşanan covid-19 vakaları nedeni ile Erzincanspor maçı öncesinde 21 günü resmi maça çıkmadan geçiren Çorum FK’da diğer en büyük belirsizlik ise forma giyebilecek futbolcuların belli olmaması. Kulüpten aldığımız bilgiye göre pozitif vakalar ile karantina süreçleri devam eden tüm futbolcuların süreleri 27 Kasım cuma günü sona eriyor.

Talimat gereği kırmızı siyahlı takım Erzincan maçından iki gün önce cuma günü tüm takım test yaptıracak. Bu testlerden çıkacak sonuçlara göre Çorum FK’nın Erzincanspor önünde forma giyebilecek isimler belli olacak. Teknik Direktör İsmet Taşdemir’in tüm futbolcular oynayabilecek gibi hazırlık yaptığı test sonuçlarına görede kadroya son şeklini vermesi bekleniyor.