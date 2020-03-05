Erdin ve Kozan Olimpiyat Kotası için Macaristan’da

HALİL ÖZTÜRK

Fatih Erdin ve Selim Kozan Macaristan’da yapılacak Olimpiyat Elemeleri kampı için bu ülkeye gittiler.

Çorum Belediyesi Gençlikspor kulübünde uzun yıllar mücadele ettikten sonra geçtiğimiz yıl İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a transfer olan Fatih Erdin ve Selim Kozan’ın bulunduğu serbest güreş milli takımı 10 gün süre ile Rusya’nın Kislovodsk kentindeki kampı 1 Mart’ta tamamlayarak yurda dönmüştü.

Milli takım kafilesi dün sabah saatlerinde Macaristan’a gitti. Bu ülkede grekoromen milli takımı ile birlikte Olimpiyat Elemelerine hazırlanacak güreşçiler 19-22 Mart’ta yapılacak müsabakalarda mindere çıkacaklar. Fatih Erdin ve Selim Kozan’ın hedefi Macaristan’da yapılacak kota müsabakalarında derece yaparak Tokyo Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanmak.