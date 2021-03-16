Ersin Küçükoğlu Kemerspor’da

HARUN AKKAYA

Çorum FK’da farklı görevlerde üç dönem göre yapan Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu Antalya Kemerspor ile anlaştı.

2018-19 sezonunda Mehmet Aurelio ile birlikte Çorum FK’da antrenör olarak göreve başlayan ardından takımın Teknik Direktörü olarak devam eden Ersin Küçükoğlu daha sonra görevinden ayrılmıştı.

Bir sezon daha antrenör olarak kırmızı siyahlı takımda görev yapan Ersin Küçükoğlu bu sezonda Sportif Direktör olarak Çorum FK’da göreve başlamış ancak öğretmen olması ve izin süresinin dolması nedeni ile bu görevini bırakmak zorunda kalmıştı.

Ersin Küçükoğlu 3. lig 1. grupta ligde kalma mücadelesi veren Antalya Kemerspor ile sezon sonuna kadar anlaştı. Antalya Kemerspor 3. lig 1. grupta 20 puanla 15. sırada ve düşme hattında bulunuyor. Antalya Kemerspor yarın Edirne Belediye Paş Edirnespor deplasmanında zorlu maçta mücadele edecek.