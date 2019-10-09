Evimizde gülmek istiyoruz

HALİL ÖZTÜRK

Yeni Çorumspor bugün saat 15.00'da Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stad’ında Başkent Akademi Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Bundan önce evinde oynadığı üç maçtan bir galibiyet alan iki maçını kaybeden kırmızı siyahlı takım bugünki maçı kazanarak taraftarı önünde ilk galibiyet sevincini yaşamak istiyor. Takımda sakat Berat Ali ve Fatih dışında eksik bulunmuyor. Karşılaşmanın hakemi İzmir’den Levent Balcı.

Yeni Çorumspor ligin yedinci hafta maçında bugün sahasında Başkent Akademi Futbol Kulübü’nü konuk edecek. Saat 15’de Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stad’ında başlayacak maçta kırmızı siyahlı takım iç saha galibiyet hasretine son vermek için mücadele edecek.

Ligde ilk hafta seyircisiz maçta sahasında 1922 Konyaspor’u 1-0 yenen kırmızı siyahlı takım ardından iç sahada oynadığı maçlarda Gümüşhanespor’a 1-0 Pendikspor’a ise 2-0 yenilerek taraftarı önünde galibiyet sevinci yaşayamadı. Yeni Çorumspor bu süreçte oynadığı üç deplasman maçından da galibiyet ile ayrılarak grupta zirveye tutundu.

Geçtiğimiz hafta sonu Zonguldak deplasmanında geriye düşmesine karşın ikinci yarıda maçı çevirmeye başaran kırmızı siyahlı takım bugün sahasında konuk edeceği Başkent Akademi önünde alacağı galibiyet ile hem taraftarı önünde üç puan sevinci yaşamak hemde üst sıralardaki yerini sağlama almak istiyor. Yeni Çorumspor’da cezalı futbolcu bulunmuyor sakatlıkları bulunan Berat Ali ve Fatih Şerifoğlu’nun forma giyemeyecek.

Konuk Başkent Akademi Futbol Kulübü ise özellikle transferin son gününde kadrosuna kattığı tecrübeli isimlere rağmen ligin ilk altı haftasında beklenen performansı gösteremedi. Ligin ilk haftasında evinde Şanlı Urfaspor’u 2-0 yendikten sonra oynadığı beş maçta iki beraberlik ve üç mağlubiyet alan Başkent Akademi takımıda Çorumspor önünde alacağı puanlarla çıkışa geçmek istiyor.

Başkent Akademi takımında Pendikspor ile oynanan maçta hakareti ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeni ile kırmızı kart gören Kerem Şeras tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildiği için bugünki maçta forma giyemeyecek.

Yeni Çorumspor ile Başkent Akademi Futbol Kulüpleri arasındaki maçı İzmir bölgesi hakemi Levent Balcı yönetecek.Maçın yardımcı hakemleride İzmir’den Hüseyin Kıvanç Durmaz ve Güner Mumcu Taştan. Dördüncü hakem ise Alkan Parsak.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2019, 11:13