Eyüp Koçak Türkiye üçüncüsü

HALİL ÖZTÜRK

Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan Badminton’da yeni bir sporcu daha. Eyüp Koçak tek erkeklerde Türkiye üçüncüsü oldu.

13-18 Aralık tarihleri arasında Ankara’da yapılan 13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonasında Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan Eyüp Koçak tek erkekler kategorisindeki performansı ile kürsüye çıkmayı başardı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada çift erkeklerde mücadele eden yine Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan Eyüp Koçak, Hüseyin Özdemir ile Tunç ilk ve Haşim Kağan Töremiş çifti ilk sekiz arasına girmeyi başardılar. Çorum Belediyesi Gençlikspor Badminton antrenörü Barış Boyar alt yapıda yaptıkları çalışmaların karşılığını aldıklarını belirterek kendilerine destek verenlere teşekkür etti.