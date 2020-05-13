YÜKSEL BASAR

Çorum’da iki dönem Teknik Direktör olarak görev yapan Fahrettin Sayhan annesini kaybetti.

İlk olarak 2015 yılında Çorum FK’da görev yapan Fahrettin Sayhan ardından da 2018 yılında kırmızı siyahlı takımda Teknik Direktör olarak görev yaptı.

Tecrübeli teknik adamın annesi Güldühe Sayhan (72) önceki gün vefat etti. Merhumun cenazesi dün 212 AVM karşısındaki Halkalı Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Fahrettin Sayhan 2018 yılında Çorum FK’da görev yaparken de babasını kaybetmişti.

Çorum HAKİMİYET merhumeye Allah’tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.