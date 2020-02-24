Fatih Özcan göreve devam edecek

Çorum FK’da yaşanan kötü sürecin ardından belirsizlikler yavaş yavaş ortadan kalkıyor.

Ligin son dokuz haftasında alınan yedi mağlubiyet ile sarsılan kırmızı siyahlı kulüpte yaşanan olumsuzluklar Hacettepe maçının ardından da devam etti.

Hafta içinde göreve getirilen Teknik Direktör İsmail Güldüren ve ekibi maçın ardından yaşananlar üzerine görevi bırakma kararı aldı. Genç teknik adam görevi bıraktığını açıkladığı sosyal medya paylaşımında ‘Yönetimin 6 futbolcuyu kadro dışı bırakacağı, başkan ve başkan yardımcısının aktif görev almayacağını bildirmesi üzerine görevi bırakma kararı aldık’ dedi.

Bu paylaşımın ardından kulislerde Başkan Fatih Özcan ve Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yalçın’ın da görevi bıraktığı belirtildi. Açıklamaların ardından ise Başkan Özcan’a yakın kaynaklar istifa olmadığı ancak görev değişikliğinin gündemde olduğu belirtildi.

Ankara’da ikili zirve

Maçın ardından lojmanda bir toplantı yapan Başkan Fatih Özcan, 2. Başkan Mustafa Şeker ve Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yalçın gece geç saatlerde birlikte Ankara’ya gittiği öğrenildi. Başkan Özcan yaşanılanların sıcağı sıcağına karar vermemek için maç gecesini dinlenerek geçirdiği ve dün öğleden sonra 2. Başkan Mustafa Şeker ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.

‘Bu aşamada kulübü bırakmak ihanet olur’

Başkan Özcan’ın ligdeki durumları ve düşme hattına yakın olmaları nedeni ile bu aşamada kulübü bırakmanın ihanet olacağını belirterek krizden çıkış için sezon sonuna kadar bir formül bulmaya çalıştığı öğrenildi. Özcan’ın sezon sonuna kadar görevi 2. Başkan Mustafa Şeker’e devrederek dinlenmesinin bir ihtimal olduğu, diğerinin ise bu zor dönemde camianın birlik ve beraberlik içerisinde olması için Başkan Özcan’ın sezon sonuna kadar göreve devam etmesi olduğu belirtildi.

Oğuzhan Yalçın geri plana çekilecek

Son dönemde eleştirilerin ve tepkilerin odağındaki isin 2. Başkan Oğuzhan Yalçın’in ise bir süre dinlendirilmesi gündemde. Başkan Özcan’ın dün yaptığı görüşmelerde bu tepkileri dindirmek ve camianın birlikteliğini sağlamak için Oğuzhan Yalçın’ı dinlendirmek ve geri plana çekmeyi planladığı öğrenildi. Ayrıca Hacettepe maçının ardından taraftarlarla tartışan Stadyum ve Store’den sorumlu müdür Özgün Yıldırım’ın da görevine son verileceği gelen bilgiler arasında.

4 oyuncu kadro dışı bırakılacak

Kırmızı Siyahlı kulüpte Hacettepespor maçında taraftar ile bağı kopan ve performansları ile tepki çeken dört futbolcu ile yolların ayrılması gündemde. Dün Ankara’da yapılan görüşmelerde bu isimlerin belirlenmesi için detaylı bir görüşme trafiği yapıldığı bu isimlerinde kamuoyuna bugün açıklanacağı belirtildi.

Serkan Geldi de istifa etti

Öte yandan Hacettepe maçının ardından yaşanan kaos sonunda Kulüpte Taraftardan Sorumlu Yönetici olarak görev yapan Serkan Geldi de görevinden istifa etti. Geldi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Gördüğüm lüzum üzerine Çorum FK’daki görevimden istifa ettim’ diye açıklama yaptı.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2020, 18:51