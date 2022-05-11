Fatih Özcan-Murat Yıldırım görüşmesi başladı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın devri konusunda Fatih Özcan, Murat Yıldırım’ın teklifi için ilk adım atıldı ve görüşmelere başlandı.

Akşam saatlerinde Kulüp Müdürü Özgür Yıldırım aracılığı ile Murat Yıldırım ve Oğuzhan Yalçın arasında fiyat ve ödemeler noktasında görüşmeler yapıldı.

Sezonun sona ermesinin ardından Murat Yıldırım’ın kulübe talip olması ile başlayan süreçte dün akşam saatlerinde Fatih Özcan kulüp müdürü Özgür Yıldırım aracığı ile ile Oğuzhan Yalçın ile ilk görüşme yapıldı.

Murat Yıldırım’ın kulübe talip olduğunu açıklamasının ardından taraftar gruplarının verdiği desteğe duyarsız kalmayan başkan Fatih Özcan’ın satışla ilgili olarak yaptığı bu hamlenin ardından görüşmelerin hız kazandığı ve önümüzdeki hafta içinde bir sonuca varılması bekleniyor.

Geçen sezon memleketinin takımına transfer olan Murat Yıldırım sezonun sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada kulübe talip olduğunu açıklamıştı. Yıldırım’ın futbolcu alacağı olan 7 milyon 500 bin lirayı hemen yatırmayı 7.5 milyon lirayı ise yarısı Temmuz ayında geri kalanı ise gelecek yıl temmuz ayında ödemeyi teklif etmişti.

Bu teklife karşı Fatih Özcan’ın bir teklifte bulunduğu Murat Yıldırım ve Oğuzhan Yalçın’ın ise bu karşı teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Kırmızı Siyahlı camia kadrodaki futbolcuların serbest kalmaması ve kulübün boşalmaması adına bu sürecin bu ay içinde tamamlanarak ödemelerin yapılmasını sabırsızlıkla bekliyor.