Fatih Özcan’dan radikal kararlar

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da Başkan Fatih Özcan devre arasına kadar tüm alacakları dondurdu, alınan kötü sonuçlar üzerine tüm futbolculara alacakları oranında ceza verdi.

Çorum FK Sportif Direktörü İsmail Atalay Baydur, Hekimoğlu Trabzon maçının ardından Başkan Fatih Özcan, takım kaptanı Umut Kaya’yı arayarak oynadıkları futbol nedeni ile tebrik ettiğini ancak alınan mağlubiyetten dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdiğini aktardı.

Baydur, Başkan’ın kaptan Umut Kaya aracılığı ile futbolcuların sözleşmesindeki miktar oranında futbolculara ceza verildiğini, ayrıca devre arasına kadar ödemelerin dondurulduğunu söyledi.

Baydur, Futbolcular bu karar üzerine yaptıkları toplantı sonunda Başkan Özcan’a devre arası hedefledikleri puanı bilirdiler ve bu hedefi tutturmaları halinde cezanın affedilip affedilmeyeceğini sordular.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ise futbolculardan bu hedefi tutturmaları halinde Başkan Özcan’ı arayarak cezayı affettireceğini söyledi.

Başkan Özcan ise hedefi tutturmaları halinde devre arasındaki puan durumundaki tabloya göre kararını vereceğini’ söyledi.

Grup'ta bir çok kulübün ekonomik olarak dağılma noktasına geldiği bu şartlarda Başkan Fatih Özcan hedefden kopulması halinde ligin ikinci yarısı için küçülmeye gitmeyi planladığı öğrenildi.

Bütçeyi bozmadan yola devam etmeye çalışan kırmızı siyahlı kulüpte devre arasında yarışın içinde kalması halinde takviye yapmak için hamle yapacak aksi takdirde ise küçülmeye gidecek. Bu konudaki karar ligin kalan haftasında alınacak sonuçlar belirleyecek.