Final maçı TRT Spor'da

Yeni Çorumspor’un Serik Belediyespor ile oynayacağı 2. Lig’e yükselme maçını TRT spor’dan canlı yayınlanacak.

Final maçı TRT Spor'da

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşıgın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yeni Çorumspor’un Serik Belediyespor ile oynayacağı 2. Lig’e yükselme maçını TRT spor’dan canlı yayınlacağı müjdesini verdi.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2019, 02:32
YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Corumlu
Corumlu - 6 saat Önce

Tüm şehir o kupayı çorum da görmek istiyor getirin artık bu sene o sene yeni stat a yakışır bi lig olsun şimdiden başarılar büyük çorumspor

Sinan kabaci
Sinan kabaci - 6 saat Önce

Teşekürler başkanım

fuat
fuat - 5 saat Önce

Teşekkürler, kalplerimiz Çorumspor için atacak. Allah yardımcımız olsun.

SIRADAKİ HABER
Rektör ataması yapıldı
Rektör ataması yapıldı
  1. GÜNCEL