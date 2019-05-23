Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşıgın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yeni Çorumspor’un Serik Belediyespor ile oynayacağı 2. Lig’e yükselme maçını TRT spor’dan canlı yayınlacağı müjdesini verdi.Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2019, 02:32
Final maçı TRT Spor'da
Yeni Çorumspor’un Serik Belediyespor ile oynayacağı 2. Lig’e yükselme maçını TRT spor’dan canlı yayınlanacak.
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YORUMLAR
fuat - 5 saat Önce
Teşekkürler, kalplerimiz Çorumspor için atacak. Allah yardımcımız olsun.
Tüm şehir o kupayı çorum da görmek istiyor getirin artık bu sene o sene yeni stat a yakışır bi lig olsun şimdiden başarılar büyük çorumspor