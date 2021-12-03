‘Galibiyet serisi başlatmak istiyoruz’

HARUN AKKAYA

Çorum FK’da son haftalardaki performansı ile büyük beğeni toplayan Emre Öztürk şu anda % 50 performansla oynadığını ve her geçen daha iyi gittiğini belirterek ‘İnegölspor maçını kazanarak kalan dört maçtan üç puanla ayrılıp sekiz maçlık yenilmezlik serisini galibiyet ile dokuz maça çıkarmak istiyoruz’ dedi.

Emre Öztürk dün yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: ‘Ligde yakaladığımız galibiyet serisinin ardından son dört maçtan beraberlik ile ayrıldık. Bu maçlarda rakibe az pozisyon verdik çok pozisyona girdik. Final paslarında yaptığımız hatalar sonucunda son dört maçımızdan beraberlik ile ayrıldık. İnegölspor maçını kazanarak beraberlik serisini bitirmek istiyoruz. Tüm hazırlıklarını kazanmak üzerine yapıyoruz.

Hedefimiz şampiyonluk ve bunu başaracak futbolu oynadığımızı düşünüyorum. Kalitemi bir takımız. Uzun süre sakatlıklarlarla boğuştuk. Takım olarak bunu yavaş yavaş atlatıyoruz. İnegöl maçı ile birlikte daha iyi bir Çorum FK izlettirebileceğimizi inanıyorum. Ben isi bir sezon süren sakatlığın ardından yeni yeni forma giymeye başladım. Son günlerdeki performansım ile takımıma katkı sağladığımı düşünüyorum. Şu anda performansımın % 50’sini sergiliyorum. Buna rağmen forma giydiğim maçlarda iyi bir performans ortaya koyduğumu düşünüyorum. İnşallah performansımı böyle artırarak devam ettiririm’ dedi.