Görmek istediğimiz bu

Halil ÖZTÜRK

Sporun hep güzel taraflarını öne çıkarmak istiyoruz. Çünki öylesi güzel. Malesef önceki hafta sonu yine aynı sahada aynı kategoride oynanan maç sonunda yaşadığımız çirkinliklerin ardından bu kez çok daha güzel olanları paylaşmak gerektiğine inanıyorum.

Bir tarafta şampiyonluk için kazanması büyük oranda yeterli olacak İskilipspor diğer tarafta ise grupta hiç bir iddiası bulunmayan Eti Lisesi Gençlikspor U 18 takımları arasındaki maç. İyi kadrosuna rağmen skor olarak hakettiği yerde olmayan Eti Lisesi bundan önce oynadığı maçlarda diğer şampiyonluk adaylarınada sonuna kadar direndi.

İskilipspor maçında da çıktı sahaya yapması gerekeni yaptı ve kazanmak için büyük bir mücadele verdi. İskilipspor da şampiyonluk kupasının ucundan tutmak için kazanma adına elinden gelen mücadeleyi verdi. Maç iki takıma da gitti geldi sonucunda kazanan çıkmadı ve maç 1-1 berabere bitti.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte İskilipspor’lu futbolcuların büyük bölümü kendini sahanın ortasında yere bıraktılar. Haklı olarak kupanın ucundan tutacakları bir maçta berabere kalarak büyük avantaj kaçırdılar. Onların yanına gidenler ise bir dakika önce sahada dişi diş mücadele ettikleri Eti Lisesi Gençlikspor futbolcuları oldular.

Yerde yatan arkadaşlarını teselli ederek ellerinden tutup ayağa kaldırdılar ve bundan sonraki maçlarında başarılar dilediler. Bir hafta öncede kaybedilecek bir kupadan çok daha anlamlı ve önemli olan değerleri unutarak amatör sporumuza yaşatılan o görüntülerin yerine hep bu güzellikleri yaşasak. Tebrikler Eti Lisesi ve İskilipspor gençlerine örnek davranışlarınızdan dolayı hepinizi yürekten tebrik ediyorum.