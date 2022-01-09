Grekoromen’de Çorum fırtınası

Kayseri’de yapılan U 23 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası’ndan Çorum Belediyesi Gençlikspor kulübünden büyük başarı.

11 sporcu ile katıldığı Türkiye Şampiyonasında Çorum Belediyesi Gençlikspor kulübü sporcuları bir altın ve iki gümüş madalya kazandı. Çorumlu güreşçiler 10 sıkletin üçüncü final yapma başarıs gösterdiler.

Şampiyonada ilk gün yapılan sıkletlerden 82 kiloda mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan milli güreşçi Samet Yaldıran tüm rakiplerini yenerek yükseldiği final maçında İstanbul Kasımpaşa kulübünden Ali Hunç ile altın madalya için mindere çıktı. Çok zorlu bir mücadeleye sahne olan maç karşılıklı sayılarla geçenken Samet Yaldıran 3-3’lük beraberlikle bir maçta son puanı alan olmanın verdiği avantajla Türkiye Şampiyonluğunu kazandı.

97 kiloda mindere çıkan Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan Oğuz Kayar ise eleme maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında Çaykur Rizespor kulübünden Mustafa Olgun ile karşılaştı. Rakibi önünde iyi başladığı maçta bir anlık hatasından verdiği dört puanlık oyun ile direncini kaybetti ve rakibine teknik üstünlük ile yenilerek ikincioldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada ikinci gün mindere çıkan ve bu yıl ilk kez Çorum Belediyesi Gençlikspor kulübü adına mindere çıkan Mert İlbars eleme maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor kulübünden Mükremin Aktaş ile karşılaştı. Rakibi önünde 1-0 öne geçmesine karşın pasiviteden dolayı yerde istediği rakibini çırpmayı başaramadı ve burdan puan alamadı. Daha sonra kendisine verilen pasivitede Sakarya’lı rakibinin iki kez çırpmasına engel olamayınca maçı kaybetti ve ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Çalışmalarını Sungurlu’da sürdüren Çorum Belediyesi Gençlikspor kulübü antrenarö Çelebi Bayır gençler kategorilerinde olmasına karşın sporcularının üst kategoride elde ettikleri bu başarının kendisini son derece mutlu ettiğini belirterek katkı veren herkese teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2022, 19:36