Gümüşhane'de altın bulduk

Çorum FK ikinci yarının üçüncü hafta maçında Gümüşhanespor deplasmanında kötü gidişe son vererek üç puanla dönmek için mücadele ediyor. Zirveden kopmak istemeyen Çorum FK ile ligde tehlikeli bölgeden çıkmak isteyen Gümüşhanespor arasındaki maçı Balıkesir bölgesi hakemi Adnan Deniz Kayatepe yönetiyor.

Dakika 9: Çorum FK, yeni transferi Volkan Akyıldız'ın golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

Dakika 20: Gümüşhanespor Murat Kayalı'nın attığı golle beraberliği sağladı: 1-1

Dakika 25: Çorum FK, Rıdvan Özdemir'in attığı golle yeniden öne geçti: 1-2

Dakika 28: Çorum FK farka koşuyor. Korner atışından yeni transfer Mete'nin golüyle farkı 2'ye çıkardık.: 1-3

Dakika 65: Çorum FK Kıvanç Kaya'nın attığı golle farkı 3'e çıkardı: 1-4

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2020, 14:58