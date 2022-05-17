Güney’den Aşgın’a teşekkür ziyareti

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Başkan Vekili Serkan Güney, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ligin ikinci yarısında Fatih Özcan’ın görevi bırakmasının ardından Çorum FK’da Başkan vekili olarak göreve başlayan Serkan Güney ligin bitmesi nedeni ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında Serkan Güney görev yaptığı süre içinde kendilerine verdiği destekler ve yalnız bırakmamasından dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Aşgın da şehrin ortak paydası Çorum FK bugüne kadar olduğu gibi bundan sonnada destek vereceklerini belirterek Serkan Güney’e yapıcı iş birliği ve kulübe yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.