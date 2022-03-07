Hakem İstanbul’dan Mehmet Türkmen

Çorum FK’nın yarın lider Sakaryaspor ile oynayacağı maçı İstanbul bölgesi hakemi Mehmet Türkmen yönetecek.

Mehmet Türkmen bugüne kadar Çorum FK’nın üç maçını yönetti. Bu maçlarda bir galibiyet bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. İlk kez 2018-19 sezonunda Karacabey Belediyespor’u 4-1 yendiği maçı yöneten Mehmet Türmen 2020-21 sezonunda ise ilk kırmızı siyahlı takımın Uşakspor deplasmanında 2-2 berabere kaldığı maçı yönetti. Son olarak ise geçen sezon sahasında 1461 Trabzon takımına 3-2 yenildiği ve kırmızı siyahlı takımın büyük tepkisini aldığı maçı yönetti

Son olarak 21 Şubat’ta 1. ligde Adanaspor ile Erzurumspor’un 1-1 berabere kaldığı maçı yöneten Mehmet Türkmen’in yardımcılarıda Türkiye’nin üç bölgesinden. Maçın yardımcı hakemleri Diyarbakır’dan Emri Demirel, Ordu’dan Mehmet Şengül. Dördüncü hakem ise İzmir’den Emre Bulut.