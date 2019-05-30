‘Hedef 1. Lig değil Süper Lig’

HALİL ÖZTÜRK

Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan önümüzdeki ay içerisinde Genel Kurul’a gideceklerini bu genel kurulda aday olmayacağına ancak bu hafta başında Çorum’un babayiğidi büyük bir iş adamı ile yaptığı görüşmeden aldığı enerji ile devam edebileceğinin sinyalini verdi.

‘Oğuzhan benim ve Hamit’in yükünü hafifletti’

Sezon başında tüm yükün kendisi ve Hamit Işık’ın üzerinde olduğunu Oğuzhan Yalçın’ın futbolu bırakmasının ardından kendisinin tamamen rahatladığını ve tüm yükün Işık ve Yalçın’ın üzerinde olduğunu belirten Başkan Özcan, yaptığı çalışmalar ve taraftar ile kurduğu diyalog nedeni ile herkesin kendisini rakip gördüğünü bu yüzden yalnızlaştırıldığını hissettiğini belirterek şampiyonluk kupasının tüm yaşadıklarını unutturduğunu belirtti.

‘Yeni Çorumspor Derneği kuruluyor’

Önümüzdeki ay içerisinde Yeni Çorumspor Derneğinin kurulacağını ve genel kurul yapılacağını belirten Başkan Özcan ‘Bu genel kurulda aday olup olmayacağıma henüz karar vermedim. Yeni tüzük hazırlıyoruz üyelik girişi bin lira yıllık aidat bin lira olacak beş yıl üye olmayan delege olamayacak on yılı doldurmayan başkan olamayacak. Büyük kulüplerdeki gibi. Kurumsal bir yapıya kavuşturmamız gerekiyor. İlk genel kurulda bu uygulanmayacak ancak sonraki dönemde bu kurallar işleyecek. Aday olmak isteyenler listelerini hazırlasınlar.

Bu süreç içinde taraftarlarımız rahat olsunlar takımın olumsuz etkilenmemesi adına gerekli çalışmaları yapacağız her türlü hazırlık yapılacak. Yeni sezonda mevcut kadronun iskeleti zaten mevcut.

‘Aşgın başkanla birlikte çalışamayız’

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile hafta başında çok sert geçen bir görüşmemiz oldu, bu görüşmeden sonra kendisi ile birlikte çalışma imkanımız olmadığına karar verdim. Ben kendisinden nakit para değil otobüs, tesis, iaşe, stad çim bakımı için personel desteği istedim. Biz sezon başında Beltaş ile imzaladığımız sponsorluk ücretini bile taksit taksit almaya çalışıyoruz sezon bitti biz hala forma reklam ücretini almak için kapı kapı geziyoruz.

‘1967’den beri veriliyor’

Çorumspor 1967’den beri var ve belediye hep otobüs verdi, tesis verdi destek verdi bizler yeni bir şey istemiyoruz bugüne kadar yapılan desteğin devamını bekliyoruz. Beltaş’ın ödemesi gereken taksit cuma günü ödenmesi gerekiyor futbolcularımıza taahhütlerimize ödemek için bunun verilmesini bekliyorum.

‘Bu kupanın mimarı Muzaffer Külcü’dür’

Bu kupanın mimarı Muzaffer Külcü’dür. Gerçekten vizyon sahibi. Yaptığı tesis ve stat bunun en güzel göstergesi. Kendisi beni sevmezde ancak yaptıklarını inkar edemem ve ismini bir yerlerde mutlaka yaşatmak istiyorum. Ben kamuoyuna şunu bir türlü anlatamıyorum Çorumspor büyük bir ailedir ve Belediye’den de büyüktür.

‘2023 Hedefi 1. lig değil Süper Lig olsun’

Şehrimizin yetiştirdiği gurur kaynağı değerli büyüğüm abim ile bir görüşmem oldu. Tebrik etti büyük iş başardın dedi. 2023 hedefli bir çalışması var kendisinin. Çorum adına bir çalışma hazırlamış hedefleri var. Havaalanı gelecek dedi. En son olarak bu projenin en büyük bir ayağıda Çorumspor dedi. Sen hedefi PTT 1. Lig dedin değiştir onu Süper Lig yapın dedi. Ben Çorum’da bir deli var diyordum kusura bakma abi bir deli daha çıktı dedim. Bu zihniyetle çalışmasının mümkün olmadığını söyledim. Kimse ile savaşmayacaksın ben herkesle seni oturturum. Önümüzdeki günlerde oturup konuşacağız.

‘Çorum babayiğidi Çorumspor’u hakettiği yere getirecektir’

Sonuna kadar arkandayım dedi. Kesinlikle ayrılma dedi. Kendisi müsade ederse Çorum’un babayiğidi. Başkaları gibi sermayesini burdan alıpta başka yerlere yatırım yapanlara inat buraya yatırım yapan abim inşallah Çorumspor’u da hakettiği yerlere getirecektir. Abime dedimki ‘İstediğin başkanın başkan yardımcısı olmaya hazırım’ dedim. Bana koltuk sevdalısı diyenler iyi duysunlar.

‘Bu proje olmazsa ben yokum’

Bu proje olmazsa genel kurulda yokum. Benim olduğum yerde hedef olur ben hedefsiz takımda olmam. Yeni bir sezonu götürecek gücüm yok. Bu sezon sponsor olan Mustafa Şeker yeni sezonda olmayacak. Benimde 2. Lig’i götürecek gücüm yok eğer Çorum babayiğidi abim destek verirsen her türlü görevi seve seve kabul ederim’ dedi.