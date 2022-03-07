‘Hedeften kopmamak için önemli galibiyet’

Çorum FK Teknik Direktörü Ergün Penbe ligde makasın kapandığı bu dönemde mutlak kazanmaları gereken bir maçtan üç puanla ayrıldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, takım olarak mücadelelerine sonuna kadar devam edeceklerini söyledi.

Play-off potasından uzaklaşmamak adına mutlak üç puan için çıktıkları maçta ilk yarıda sonuca gidebilecekleri pozisyonları bulduklarını belirten Penbe ‘ ‘Ligde makasın daraldığı bu haftalarda play-off potasından uzaklaşmamak adına kazanmamız gereken bir maçtan üç puanla ayrıldığımız için çok mutluyuz. Özellikle maçın ilk yarısındaki oynadığımız oyun bizleri önümüzdeki maçlar için son derece mutlu etti. İlk yarıda maı koparabilirdik girdiğimiz bir çok net pozisyonu var. Son vuruşlarda başarılı olamadık. İkinci yarıda da mücadelemizi son düdüğü kadar sürdürdük ve çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde sahadan üç puanla ayrıldığımız için mutluyuz. Plaf-off potası ile aramızdaki puan farkının açılmasına izin vermemek adına bu galibiyet çok önemliydi. Bu maçta kazandığımız üç puan kadar görev verdiğimiz genç oyuncularımızın performansıda bizleri ayrıca mutlu etti. Bu gençlerimizin yetişmesinde emeği olan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu performanslarını artırarak devam ettirmeleri bekliyoruz. Etimesgut maçını unuttuk ve yarın grup lideri Sakaryaspor ile deplasmanda oynayacağımız zorlu maça hazırlanıyoruz. Ligde yarıştan zaklaşmamak ve kaybettiğimiz avantajlarımızı geri kazanmak için üç puan hedefliyoruz. Kadro yapılanmasında sıkıntılarımız olmasına rağmen görev vereceğimiz arkadaşlarında sahada kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2022, 19:09