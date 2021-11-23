Hekimoğlu hazırlığı başladı

HALİL ÖZTÜRK

Cumartesi günü Hekimoğlu ile deplasmanda zorlu maça çıkacak olan Çorum FK hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım yönetimindeki antrenmana sakatlığı geçen Seçgin Getbay katılırken ağrıları olan Salih Zafer, Berkay, Mehmet Gürkan ve Muhsin ise önce sahada fizyoterapist gözetiminde çalışma yaptılar ardından ise salonda güçlendirme hareketleri yaptılar.

Tesis 1 nolu sahasındaki antrenman ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas daha sonra yarı sahada kontrol pas ve oyunun ardından son bölümde ise Hekimoğlu Trabzon maçının taktiğini denediler.

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım taktik çalışma sırasında zorlu deplasmanda oynayacakları oyun sistemi ve uygulayacakları taktik konusunda bilgiler verdi uyarılarda bulundu.

Çorum FK, Hekimoğlu maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.