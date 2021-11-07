Hemşehrimiz Fatih Maden Satranç Federasyonu Yönetiminde devam

YÜKSEL BASAR

Satranç Federasyonu Genel Kurulu’nda Gülkız Tülay başkanlığındaki yönetim göreve devam etti.

Fatih Maden yönetimde başkan vekili olarak yine yer aldı. Hafta sonunda Ankara’da yapılan Satranç Federasyonu Olağan Genel Kurulu sonunda Gülkız Tülay başkanlığındaki yönetim yeniden seçildi. Hemşehrimiz Avukat Fatih Maden de yönetimdeki görevine devam etti.

Genel Kurul’a katılan Çorum Belediyesi Gençlikspor Başkanı Nadir Solak ve Yönetim Kurulu üyeler Mehmet Aşgın ile Ömer Faruk Yetim Genel Kurul sonrasında Başkan Gülkız Tülay ve Fatih Maden’i tebrik ederek başarılı çalışmalarının devamını dilediler.