‘Hep beraber elele inşallah Süper Lige’

HARUN AKKAYA

Çorum Futbol Kulübü Sosyal Medya hesabından yapılan canlı yayında takımın en iyi anlaşan iki oyuncusu ve oda arkadaşı Mert Ilıman sordu Batuhan Demirel cevaplandırdı.

Uzun süredir tesislerde oda arkadaşı olan ve birbirlerini çok iyi tanıyan Mert Ilıman ile Batuhan Demirel’in sohbeti hayli renkli sohbete sahne oldu.

Batuhan Demirel, Çorum’da futbol oynayan her gencin hedefinin Çorumspor forması giymek olduğunu bu dönemin Fatih Özcan başkan ve Bahri Kaya’nın onlar için büyük bir şans olduğunu belirterek ‘Gençler bu fırsatı iyi değerlendirsinler daha çok çalışarak gösterecekleri performansla hayal ettikleri formaya kavuşacaklarına inanıyorum. Önlerinde ben ve benim gibi bir çok örnek futbolcu var bunun kıymetini iyi bilmeleri gerekiyor.’ dedi.

Mert Ilıman’ın sunduğu programda Batuhan Demirel’in içtenlikle cevapladığı programda söyledikleri.

‘Futbolcu olmasam Beden Eğitimi Öğretmeni olurdum’

Evden dışarı çıkmıyorum kendimizi korumamız lazım. Bu zor günleri evde geçiriyorum, hocalarımızın verdiği program doğrultusunda çalışmalarımızı yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle kendi stadımızı söyleyebilirim sonraki tabiki Kocaelispor stadı. Futbolcu olmasaydım Besyo okuyorum Tokat’ta Beden Eğitimi Öğretmeni olmak isterdim.

‘Selim Sümer Çorum futbolu için büyük bir değer’

Selim Sümer Çorum’da çoğu futbolcuya eli dokunmuştur. Futbol emaktarı bir insan ve çok büyük değer. Bende Gençlerbirliği’nde futbola başladım bendede emeği çoktur.

Tüm taraftar gruplarımızın takıma emeği katkısı çok büyük. Bizleri hiç yalnız bırakmıyorlar ve 12. adam görevlerini layıkı ile yerine yapıyorlar. Yeni stad ile birlikte taraftarımız çok büyük katkı verecekler çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Benim hayalllerim hem futbolculuk üzerineydi. Gerçekleştirdiklerim var yeni hayallerim ise Çorumspor forması ile birlikle Süper Lige yükselmektir.

‘Bahri Kaya büyük hoca’

En unutamadığım üç maç var aklımda. Kariyerimin ilk golünü attığım Karacabey maçı ardından Kocaelispor ile rövanş maçı tabiki son olarak ise Serik Belediyespor ile final maçı diyebilirim. En sevdiğim isimler olarak ise herkes ile iyiyim fakat en iyi anlaştığım Osman, Ertuğrul ve Mikail. En iyi Teknik Direktör olarak tabiki Bahri Kaya ve Mehmet Aurelio alt yapıdan ise Selim Sümer, Hüseyin Eğer ve Tevfik Zencirci diyebilirim. Bahri Kaya çok tecrübeli ve bilgili. Bizim gibi gençler için büyük şans çekinmiyor forma veriyor. Oyunu okuyor ve hamleleri yapıyor, çalıştığım en iyi hoca.

‘Ailemin itici gücü büyük etken’

Babam her maça götürürdü beni futbolcusu olmadan önce taraftarıydım. Tabiki sahada izlerken parçalı formayı giymeyi çok istiyordum. Benim futbolcu olmak isteğimde babamın futbol oynamak istemesi ancak büyük annemin izin vermemesi nedeni ile ailem bana büyük bir destek vermesi etkenlerden birisi.

‘Fatih Özcan bir başkandan çok bir baba ve bir abi gibi’

Fatih Özcan gerçekten takımın bir babası ve abisi bize çok farklı yaklaşıyor. Çorum için büyük bir şans. Takıma sahip çıkması alt yapıya büyük önem vermesi alt yapıdan gençler için büyük bir fırsat. Her zaman futbolculanın arkasında ve yanında oldu. Başkan gibi değil abi gibi davrandı, hep başımızın dik olmasını istiyordu ve en önemlisi inanıyordu. Fatih başkanın unutamadığım Serik maçında devre arasında ‘kalp krizi geçirteceksiniz’ çıkın alın maçı ve Kocaelispor ile yarı final rövanş maçı öncesi yaptığı motive konuşması belkide bize kupayı getirdi.

‘Penaltılarda çok rahattım’

Penaltılarda çok rahattım. İlk penaltıyı kaçırsakta Onur Tekin ile alt yapıda birlikte oynadık ve iyi tanıyordum kurtaracağını biliyordum. Son penaltıda Yakup abinin gelişi taraftarı ürkütsete ben çok iyi tanıyorum ve çok rahattım ve sonucunda şampiyonluğu kazandık.

‘19 numara büyük bir onur ve gurur’

19 nuramaları formayı giymek büyük onur ve gurur. Çorumlu olarak onu girmek istiyordum ve hedefime ulaştığım için çok mutluyum. Çorum’u temsil ettiğimi düşünüyorum ve layıkı ile yerine getirmek istiyorum. Takımın en çok konuşanı Mert diyorum ve ikinci bir isim aklıma gelmiyor.

Oynadığım en iyi onbir olarak kalede Sercan ve Onur, geride Abdullah Karmil, Osman Bodur, Yakup Yiğit, sol kanatta Yasin, sağda Mikail, ortada Muhammet Fettahoğlu, Doğancan Davas, Oğuzhan Yalçın, ilerde Kıvanç ve Yakup diyebilirim.

‘Yeni Stada geçebilsek ikinci yarı farklı olurdu’

Yeni Stad ikinci yarı açılmış olsaydı bizi çok farklı etkilerdi. Taraftarın desteği ile o atmosferde hiç bir takıma yenilmez ve puan kaybetmezdik şu anda çok farklı yerde olurduk. Adana’daki final maçı gecesini asla unutamam. Çorumspor forması ile şampiyonluk yaşamak istiyordum bunu başardık ve hayatım boyunca o geceyi unutamam.

‘Gençler çok çalışsınlar bu kulüp onlar için büyük şans’

Seneye bu sene gibi iyi başlayıp ikinci yarıdaki şanssızlıkları yaşamadan sezon sonunda hedefe ulaşacağımıza inanıyorum. Tesislerimiz mükemmel ve tüm futbolcuların arayıp bulamadığı bir ortama sahip bizlerinde bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Alt yapıdaki gençlerimizden hayallerinden vaz geçmeden çalışmaya devam etsinler. Çok çalışarak hedefe ulaşabilirler. A takımla antrenmana çıkan çok sayıda futbolcumuz var. Çorum alt yapısı Fatih Başkanın verdiği değerle büyük bir nimet. Çalışıp isterlerse A takıma çok sayıda ismin daha katılacağına inanıyorum. Yeterki gençlerimiz mücadele etsinler.

‘Sorumluluk’tan kaçmam’

Sorumluluk almayı seven birisiyim pozisyon gereği kaçmış olabilirm yoksa top almak ve sorumluluğumu yerine getirmeye çalışıyorum. Futbolu bıraktıktan sonra köy hayatına geçerek toprakla uğraşmak hayvancılık yapmak gibi düşüncelerim var. Kulüp instagramını ele geçirmenin en önemli nedeni tam bir aile olmamız. Kulüp resmi hesabını bizler kullanabiliyoruz bunu başka kulüpte görmek zor. Ne kadar iyi bir aile ortamı olduğu birbirine güvenin olduğunun en güzel göstergesi bence.

‘Üç yıl sonunda hedef Süper Lig’

Üç yıllık projenin sonu Süper lig. İnşallah yeni bir yapılanma ile üç yıllık bu projenin içinde olmayı çok arzu ediyorum. Kendi evim kendi ailem ile birlikte bu hedefe ulaşmak için birlik ve beraberlik çok önemli, Çorum olarak bunu başardığımız takdirde Fatih Başkanın öncülüğünde bu üç yıllık proje sonunda Süper Ligde olacağımıza inancım tam. Taraftarlarımızında desteği ile inşallah elele hep beraber Süper Lige ulaşırız’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2020, 18:42