Hes İlaç Afyonspor:2-ÇorumFK:1 ⚽

Çorum FK ligin beşinci hafta maçında Hes İlaç Afyonspor ile karşı karşıya geliyor.
Ligde son üç maçını kazanan kırmızı siyahlılarda hedef zorlu deplasmandan puan yada puanlar ile dönmek.
Ev sahibi takım ise hafta içinde aldığı mağlubiyeti evinde kazanarak telafi etmek istiyor.
Karşılaşma İzmir Bölgesi tecrübeli hakemi Ferhan Kestanlıoğlu’nun düdüğüyle başladı.
Maçtan dakikalar...
30. dakikada Ali Aydemir'in golüyle rakip takım 1-0 öne geçti.
42. dakikada Çorum FK'dan Sinan Kurumuş sarı kart gördü
İlk yarı 1-0 Afyonspor'un üstünlüğü ile sona erdi.
56. dakikada Suat Kaya'nın golüyle Çorum FK durumu 1-1 yaptı.
90.dakikada Olcay Şahan'ın penaltıdan attığı golle rakip takım 2-1 öne geçti.
Karşılaşmada 90 dakika sona ererken hakem 4 dakika uzatma verdi.
Maç 2-1 Afyonspor'un üstünlüğü ile sona erdi.Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2022, 21:00