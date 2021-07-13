Geçtiğimiz sezon Çorum FK formasını giyen ve yeni sezon için Tarsus İdman Yurdu ile anlaşan Sinan Kurumuş sosyal medyada hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi ve ‘Hiç bir zaman parayı ön planda tutmadım’ dedi.

Kurumuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

‘Sevgili Çorum FK ve Çorum severler. Çorum FK ile olan sözleşmemi karşılıklı anlaşarak fesih etmiş bulunmaktayım. Başkanımıza, yöneticilerimize hocalarıma, bütün takım arkadaşlarıma, personelimize ve siz büyük taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum. Sosyal medyada bazı şeyleri okuduğumu bilmenizi isterim. Hayatımda hiç bir zaman parayı ön planda tutmadım. Yasal hakkımı kullandığım için sitem mesajları aldım. Beni tanıyanlar bilir bunu paramın kalacağı için yapmadım. Sezon içerisinde performansıma güvenipte haketmediğim hiç bir şeyi istemedim, talep etmedim. Kırıldğım üzüldüğüm ve haketmediğim bir olay sonrası ayrılma kararı aldım. Bu olayıda beni yakından tanıyanlar bilir. 2020-2021 sezonu gol krallığını bu formayla kazandığım ve 28 golle Çorum tarihinde ismimim olduğu için çok mutluyum. Sadece bunu bilmenizi istiyorum. Sizleri seviyorum hakkınızı helal edin beni güzel hatırlayın. 99 numaraya iyi bakın hoşcakalın."