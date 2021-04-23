Hüseyin Bak’a iki dikiş atıldı

HARUN AKKAYA

Çorum FK’nın tecrübeli ismi Hüseyin Bak soyunma odasında yaralandı.

Perşembe günü oynanan Hacettepespor maçında Teknik Direktör İsmet Taşdemir tarafından forma verilmeyen Hüseyin Bak maçın ardından soyunma odasında dolaba kapafası çarptı ve açılma oldu.

Hemen soyunma odasında sağlık ekibi tarafından açılan bölüme iki dikiş atılan Hüseyin Bak daha sonra takımla birlikte sahadan ayrıldı.

Hüseyin Bak’ın hafta içi oynanacak Zonguldak maçında forma giyip giymeyeceği bugünki çalışmada yapılacak kontrolde belli olacak.