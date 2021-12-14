‘İç saha maçlarımızda baskı bizi çok etkiliyor’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, Niğde maçında tek odak noktalarının üç puan olduğunu ve bunu başardıkları için mutlu olduklarını belirterek ‘Camiadan bu takıma sahip çıkmasını ve inanmasını istiyorum’ dedi. Deplasman maçlarında gruban en başarılı takımı olmalarına karşın bu başarıyı iç sahada gösteremedikleri belirten Yıldırım bununda takım üzerinde baskıyı açıkca gösterdiğini söyledi.

Yıldırım tek isteğinin iç saha maçlarında taraftarlardan uzatma dakikalarına kadar takımlarına destek vermeleri olduğunu belirterek ‘ Ligde son beş maçlık istemediğimiz sonuçların ardından Niğde maçına önceki hafta sonu ve hafta içinde yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı tek düşüncemiz galibiyet olarak gittik. Ligde bugüne kadar deplasman maçlarında elde ettiğimiz sonuçların bir yenisini eklediğimiz için mutluyuz.İç saha maçlarında takımın ve şehrin üzerindeki baskıyı azaltarak iç saha maçlarınıda kazanmak istiyoruz. Deplasman maçlarında gösterdiğimiz başarıyı iç saha maçlarına gelen taraftararımızında biraz anlaması lazım. İç saha maçlarında takımın üzerinde baskı oluyor. Bu baskıyı azaltmak için tüm şehrin ve camiaya gönül vermiş herkesin takıma güvenmesi ve destek vermesi gerekiyor. Niğde maçı bu açıdan çok önemliydi. Takım olarak sadece kazanmaya odaklandık ve çok şükür bunuda başardık. Oyun olarak yorumlamak yanlış olacaktır çünki bizim tek odak noktamız üç puan ve galibiyet ti. Takım olarak Niğde maçını unuttuk ve ilk yarının son maçında pazar günü evimizde oynayacağımız Adıyamanspor maçına hazırlanıyoruz. Benim tüm camiamızdan isteğimiz bu maçta 90 artı kaçıncı dakika olursa olsun takımlarına destek versinler ve sahip çıksınlar. Bizlerde sahada kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğimizden emin olsunlar."