İç transfer iki imza ile tamamlandı

HARUN AKKAYA

Çorum FK iç transferde son iki isimle daha anlaşarak bu süreci tamamladı. Kırmızı Siyahlı takımda Talha Özler ile beş Mete Yıldız ile ise üç yıllık anlaşma sağlandı. 1998 Almanya doğumlu Mete Yıldız Uşakspor formasını giydikten sonra geçtiğimiz sezon ortasında Çorum FK’ya transfer oldu. Ligin ikinci yarısında beş maçta forma giydi.

2000 Kocaeli doğumlu Talha Özler ise geçen sezon ortasında Bodrum Belediyespor’dan Çorum FK’ya transfer oldu. Genç futbolcu yedi maçta forma giydi. İki anlaşma ile Çorum FK’da iç transfer görüşmeleri tamamlandı.