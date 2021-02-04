‘İkinci yarı her maçımız final’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir bay geçtikleri haftada alınan sonuçların play-off umutlarını artırdığını ancak grupta ilk on takımın play-off sonraki takımların ise ligde kalma mücadelesi verdiğini bu nedenle ikinci yarıda her maçın final niteliğinde geçeceğini söyledi.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir dün yapılan antrenman öncesinde transfer, Manisa maçı, hafta sonu oynayacakları Kocaelispor ve play-off şansları hakkında açıklamalarda bulundu. Konuşmasının ilk bölümünde ikinci yarının ilk maçında Manisa deplasmanında doğru yaptıkları işlerin olduğunu ancak bunun puan veya puanlar için yeterli olmadığını belirten Taşdemir ‘Eksik futbolcularımızında eksikliğini hissettiğimiz zorlu bir rakiple oynadık. Top bizde iken doğruları ve istediklerimizi yapamadık. Onuda başarsaydık üç puanı alabilirdik malesef olmadı.

‘Tek düşüncemiz Kocaelispor maçı’

Manisa defterini kapattık ve şimdi tek düşüncemiz pazar günü evimizde oynayacağımız Kocaelispor maçını kazanmak üzerine. Büyük bir camia, maddi durumu iyi ve çok iyi transferler yapan ve ikinci yarıya moralli başlayan bir rakibe karşı oynayacağız. Bizde yeni transferlerimizle güçlendik. Yeni transferlerimizin bir kısmı çabuk adatpe oldu bir kısmı için biraz zamana ihtiyaç var.

‘Üzerine koyarak devam etmek istiyoruz’

Pazar günü zor bir maç bizi bekliyor. Liglerin her zaman ikinci yarıları her zaman zor geçer. Ligin ikinci yarısında 17 tane final niteliğinde zorlu maçımız var. Takım olarak buna göre hazırlanıyoruz Umarım ilk yarıda gösterdiğimiz performansın üzerine koyarak yolumuza devam ederiz.

‘Transferleri alternatifli yaptık’

Devre arası transferleri yaparken alternatif mevkilerde oynayabilmelerine dikkat ettik. Bu doğrultuda Ömer Bozan orta saha ve kanatta oynayabilen bir oyuncu. Cengiz’in cezalı olduğu bu haftada onu değerlendireceğiz. İlerleyen haftalarda da böyle sıkıntılar yaşadığımızda kadro içinden gerekli çözümleri bulabileceğimiz bir kadro yapımız var.

‘İkinci yarı her maç çok zorlu’

Bay geçtiğimiz haftada play-off potaszındaki beş takımında puan kaybetmesi bizim için iyi sonuçlar olarak görülüyor. Kocaelispor ile aramızdaki puan farkı dokuzda kaldı. Bu bizim acımızdan sevindirici. Ancak play-off yolunda rakbimizin çok olması her maçı çok daha zorlu hale getiriyor.

‘Rakibe bakmıyoruz kendi oyunumuza odaklandık’

Bizde bu yüzden rakip takip etmeyi bıraktık tamamen kendi oyunumuza odaklandık. Biz takım olarak camia olarak çok iyiyiz ve bu farkıda kapatacak güçteyiz. Bunun içinde bizler sahada çok daha fazla çalışacağız. Bizler sahada çalışırken camianında ve şehrinde bu takıma inanması ve destek vermesini istiyoruz. Manisa grupta şampiyonluk yolunda yalnız. Onuncu sırada bulunan bizler play-off hedefine odaklandık yani grupta per maç final niteliğinde ve zorlu geçecek.

‘Transferde tecrübeli isimler ile güçlendik’

Taktiksel olarak sahada yapacağımız oyunlara ilave olarak daha saldırgan bir görüntü ortaya koymamız gerekiyor.Çalışmalarımızda bu konular üzerinde de duruyoruz. Transfer döneminde kadromuza tecrübeli isimler kattık. İlk yarıda son dakikalarında oyunu tutatamak ve soğutmayı başaramadığımız için yediğimiz goller çok canımızı yaktı. Bu tecrübeli arkadaşların vereceği katkı ile ikinci yarıda bunu yaşamak istemiyoruz.

‘Bu kulüp bu şehir üst ligi hakediyor inşallah bu bana ve ekibime nasip olur’

Açık yüreklilikle söylüyorum bu kulüp, bu tesis, bu şehir, bu başkan gerçekten üst ligleri fazlası ile hak ediyor. İnşallah bu ben ve ekibime nasip olur. Bunun içinde daha fazla çalışacağız eksiklerimizi giderip sahada kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. İnanıyoumki bu istediklerimizi yaptığımız takdirde sezon sonunda mutlu sona ulaşacağız’ dedi.