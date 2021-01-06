İkinci yarı kaderini dört maç belirleyecek

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da ikinci yarı için iki farklı planlama yapılıyor. Kırmızı Siyahlı takımın kalan dört maçta alacağı sonuçlara göre ikinci yarıda yapılacak transfer politikasını belirleyecek.

Başkan Fatih Özcan ve teknik ekibin yaptığı görüşmeler sonunda ilk yarının kalan dört maçından alınacak sonuçlar sonunda play-off potasına yaklaşılması halinde A planını devreye sokacak olan kırmızı siyahlı kulüp aksi takdirde ise B planı için düğmeye basacak.

Kırmızı Siyahlı takımkalan dört maçından alacağı puanlarla play-off potasına yaklaşması halinde devre arasında beş transfer yaparak kadrosunu güçlendirecek. Bu transferler bir orta saha, bir forvet ve iki kanat oyuncusu alarak yüksek kalite isimleri alarak ikinci yarıda hedefe oynamak için mücadele edecek.

Bu dört maçtan Çorum FK beklenen puanları alamaması halinde ise B plan devreye girecek. Mali yükü azaltacak hamleler yapılacak. Mali olarak yüksek bütçeli isimler sezon sonuna kadar kiraya verilecek ve bunların yerine düşük maliyetli ve sezonu orta sıralarda tamamlayacak bir kadro planlaması yapılacak.

Öte yandan edindiğimiz bilgilere göre Çorum FK Başkanı Fatih Özcan’ın üç yıllık projeyi bir yıl kısaltacağı ve önümüzdeki sezon hedefe ulaşmak için güçlü bir kadro kurarak takımı üst lige taşımayı hedeflediği olmaması halinde ise görevi bırakmayı düşündüğü öğrenildi.