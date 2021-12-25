‘İkinci yarıda çok farklı bir Çorum FK izlettireceğiz’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın son iki maçta iki gol atarak sakatlıktan iyi bir dönüş yapan Mehmet Gürkan Öztürk ikinci yarıda gerek takım içindeki rekabetin gerekse sahadaki mücadele ve kazanmanın çok artacağını belirterek ‘Eğer biz camia olarak bir ve beraber olursak sezon sonunda ipi göğüsleyen takım Çorum FK olacaktır’ dedi.

Gürkan Öztürk sezon başında takım olarak çok büyük şanssızlıklar yaşadıklarını bunun sonucunda istemedikleri sonuçları ve puan kayıplarını yaşadıklarını belirterek ‘ ‘Şampiyonluğa kurulmuş ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz. Sezon içerisinde takım olarak büyük talihsizlikler yaşadık. Sakatlıklar bazı arkadaşların covid-19’a yakalanması nedeni ile 13 kişi ile antrenmanlar yapmak zorunda kaldık. Bu dönemde de puanlar kaybettik. Ben takım olarak bu kaostan başarı ile çıktığımıza inanıyorum. 4-5 maçlık kötü geçen maçların ardından son iki maçımızı kazanarak iyi bir seri yakaladık. Şimdi önümüzde rakibimiz pozisyonundaki Afyonspor ile kritik bir maç oynayacağız. İnşallah rakibimizi evinde yenerek devre arasna çok daha rahat girmek istiyoruz. Ara transfer döneminde yapılacak takviyelerle ikinci yarıda çok daha güçlü bir Çorum FK izlettireceğimizi düşünüyorum. Bu açıdan ikinci yarıda oynayacağımız ilk üç maç çok kritik olacaktır. Bu maçlardan biri bizim direk rakibimiz. O yüzden ikinci yarıya iyi başlarsak iyi götüreceğimize inanıyorum’ dedi.

Tecrübeli futbolcu kendi performansı ile ilgili bir soruya ise ‘Ben sezon başından buyana görev verilmesi halinde sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Forvet oyuncusuyum ancak sakatlıkardan dolayı sezon başında bir süre orta saha oynadım., Sonra asıl görev görev yeime döndüğümde ise sakatlandım. Niğde ve Adıyaman maçlarında attığım gollerle iyi bir dönüş yaptığımı düşünüyorum. Ligin ikinci yarısında forvette ciddi bir rekabet olacak. Bu rekabetinde Çorum FK’ya başarı getireceğine inanıyorum. İkinci yarı maçları öncesi iyi bir kamp dönemi geçirdiğimiz, sakatlıklarla boğuşmadığımız sürece daha çok maç kazanan daha iyi bir futbol ortaya koyan Çorum FK izlettireceğiz. Taraftarımız yeterki bizim yanımızda olsun. Sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf Çorum FK olacaktır’ şeklinde konuştu