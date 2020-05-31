İl Spor Merkezleri genelgeyi bekliyor

HALİL ÖZTÜRK

Pandemi nedeni ile kapatılan spor tesislerin açılması ve çocukların ve gençlerin spor yapma imkanı sağlanması için genelge bekleniyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, spor salonları ve tesislerinin açılması ile ilgili olarak yapılan açıklamanın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yayınlanacak genelgeyi beklediklerini söyledi. Her yıl açılan İl Spor Merkezleri ile ilgili olarak gerekli alt yapıyı hazırladıklarını belirten Eğer, bakanlık tarafından yayınlanacak genelge doğrultusunda çalışmaların en kısa sürede başlamasını hedeflediklerini söyledi.

Gelecek bu genelge doğrultusunda alınacak tedbirler ile başlayacak çalışmalar için tesislerde gerekli hazırlığın devam ettiğini belirten Eğer ‘Hedefimiz en kısa sürede spor tesislerini çocuklarımız ve gençlerimizin hizmetine açmak’ dedi.