İlk prova Derincespor ile

Çorum FK’nın Bolu kampında oynayacağı hazırlık maçları programı belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı siyahlı takım Bolu kampında bir 3. lig 3 ise 2. lig takımı ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Çorum FK ilk hazırlık maçında yarın Belediye Derincespor ile oynayacak. İki gün sonra ise 16 Ağustos pazartesi günü Hacettepespor ile ikinci hazırlık maçında karşılaşacak olan kırmızı siyahlı takım 19 Ağustos perşembe günü ise Ankara Demirspor ile üçüncü özel maçına çıkacak. Çorum FK Bolu kampındaki son hazırlık maçında ise 21 Ağustos cumartesi günü Zonguldak Kömürspor ile karşılaşacak ve kampı tamamlayacak.

Kırmızı Siyahlı takımın oynayacağı hazırlık maçlarının saatleri ve sahaları ise programa göre daha sonra belirlenecek.