‘İnanılmaz mücadele ettik’

HARUN AKKAYA

Çorum FK’da Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, Bayburtspor deplasmanında kazanılan maçın ardından başlattığı geleneği Etimesgut Belediyespor deplasmanında da sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımda saha içindeki tüm kulüp çalışanları omuz omuza vererek maçla ilgili düşüncelerini dile getirdiler.

Etimesgut Belediyespor maçının ardından da Teknik Direktör Ahmet Yıldırım saha içine girerek futbolcularla birlikte stad dışından maçı izleyen ve takımlarına destek veren taraftarların bulunduğu bölüme giderek galibiyet sevincini onlarla yaşadı.

Ardından sahanın ortasında tüm kulüp çalışanları ile bir yumak olan Teknik Direktör Ahmet Yıldırım yaptığı kısa konuşmada ‘Hepinizden Allah razı olsun, mücadele inanılmaz iyi, birliktelik inanımaz iyi, hepinizin ayağına yüreğine sağlık’ diyeek sözü kaptan Umut’a verdi.

Umut ise yaptığı kısa konuşmasında ‘Hepimiz inanılmaz mücadele ettik, hepinizle gurur duyuyorum’ dedi. Konuşmaların ardından tüm takım tribünden kendilerine destek veren taraftarlarını da selamlayarak soyunma odasına gittiler.