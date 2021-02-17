İnegöl maçında beş eksik

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da yarın oynanacak İnegölspor maçında beş futbolcu forma giyemeyecek. Son olarak Afyon maçında arka adalesinde sakatlığı nükseden Eren Tokat yarın takımındaki yerini alamayacak.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir, İnegölspor maçında eksikler sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Afyon maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Umut Kaya ve Muhammed Fettahoğlu ile birlikte sakatlıktan yeni çıkan ve takımla birlikte çalışmalara yeni başlayan Mehmet Sedef’in yarınki maçta forma giyemeyeceğini söyledi.

Öte yandan ümit milli takım kampına katılmak üzere bir gün izin alınarak Afyonspor maçından sonra İstanbul’a geçen Nafican Yardımcı da İnegölspor maçında forma giyemeyecek. Milli futbolcu perşembe günü sona erecek milli takım kampının ardından cuma günü Çorum’a dönecek ve takımla çalışmalara başlayacak.

Taşdemir, Afyon maçının ilk yarısının son dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan Eren Tokat’ın ise önceki sakatlığı olan arka adalesindeki çekme nedeni ile İnegölspor maçında forma giyemeyeceğini açıkladı. Tecrübeli futbolcu 10 gün forma giyemeyecek.