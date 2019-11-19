İşgüzar TEMSİLCİ

HALİL ÖZTÜRK

Yeni Çorumspor-Manisa FK maçında görev yapan temsilcinin görülmemiş iş güzarlığı. Maçın ikinci yarısında maraton tribünündeki hakemin başına gelen yabancı maddenin ardından hakem görevine devam ediyordu.

Maçın temsilcilerinden İbrahim Yılmaz anlaşılmaz bir davranış ile maraton tribününün bulunduğu bölüme gitti burda yerde pist üzerinde malzeme aradı. Bununla yetinmeyerek maç devam ederken yardımcı hakem Mert Baykal’ın yanına giderek ona yaşadığını anlatmasını istedi. Maç oynanırken yardımcı hakem başına gelen madde ile ilgili temsilciye bilgiler verdi. Maçtan sonra alınabilecek bilgileri hakemin konsantrasyonunu bozarak maç devam ederken almak nasıl bir uygulama gerçekten anlamak zor. İşgüzarlık temsilcilerin görevleri arasına yazılmalı. Maç sonunda ise aynı temsilcinin ağır bir rapor yazdığı ve kırmızı siyahlı takıma ceza gelmesi bekleniyor.