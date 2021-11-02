İskilipgücü şehit ziyaretlerini sürdürdü

HALİL ÖZTÜRK

İskilipgücü ailesi şehitlerini ziyaret etmeyi Habib Gökçe ile sürdürdü.

Kulüp Başkanı Nihat Armutcu iki yıldır pandemi nedeni ile yapamadıkları şehitlik ziyaretlerini bu yıl yeniden başladıkları için son derece mutlu olduklarını söyledi.

Sezonun ilk maçı öncesinde yine kulüpte forma giymiş Şehit Emre Dokumacı’nın kabrini ziyaret eden İskilipgücü ikinci haftada Çorum’da oynadığı Eti Lisesi Gençlikspor maçı öncesinde ise Çorum Şehitliğinde Habib Gökçe’nin kabrini ziyaret etti.

İskilipgücü Başkanı Nihat Armutcu ile yönetim kurulu üyeleri Bahadır Telli, Orhan Ağzıkara, Hüseyin Yanıkdam ve Yavuz Katırcı ile birlikte İskilip’te yaşayan Habib Gökce’nin babası Mehmet ve kardeşi Harun Gökçe’yi ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında forma hediye edildi sohbet edip anıları tazelediler.

Kafile maç için Çorum’a geldiğinde ise Şehitlikte Habib Gökçe’nin eşi Kübrü ile buluştu ve hem forma hediye eden İskilipgücüspor takımı daha sonrada tüm şehitler için dua edip fatiha okudular. İskilipgücüspor Başkanı Nihat Armutcu kulüp olarak şehitlere layık sporcular yetiştirmenin çabası içinde olduklarını belirterek bu geleneklerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.