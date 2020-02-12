İsmail Atalay milli takıma davet edildi

MURAT KARASU

Bu sezon Çorum Hattuşa Veteranlar’da forma giymeye başlayan İsmail Atalay Baydur milli takıma davet edildi.

Türkiye Masterlar ve Veteranlar Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre 15-16 Şubat’ta Karaman’da oynanacak özel maçta forma giyecek milli takım kadrosunda Çorum Hattuşa Veteranlar takımından İsmail Atalay Baydur’da yer aldı.

TMVFL Milli Takım Karması ile Karaman Kent Konseyi Masterlar takımları cumartesi günü saat 13.30’da Kemal Kaynaş Stadyumunda karşılaşacaklar.

Karaman'da, TMVFL Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu ile ortak düzenlenen etkinlik Karaman Kent Konseyinin desteği ile gerçekleşecek.Çorum Hattuşa Masterler oyuncusu İsmail Atalay Baydur ile beraber Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi'nde mücadele eden yaklaşık 20 kişilik oyuncu kadrosunda Beşiktaş'ın ve Milli Takımının yakından tanıdığı eski futbolcusu Recep Çetin'de yer alıyor. TMVFL Milli Karma'nın Sportif Direktörlüğünü ise Türkiye'nin yakından tanıdığı Güvenç Kurtar yapıyor.