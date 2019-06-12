İsmet Ata Demir bu kez zirvede

Kayseri’de devam eden Okullu Yıldızlar Türkiye Yüzme Şampiyonasında kulaç atan İsmet Ata Demir 100 metre sırt üstünde birinci olarak altın madalya kazandı.

Önceki gün yapılan 200 metre sırt üstünde ikinci olarak gümüş madalya kazanan 23 Nisan Ortaokulu öğrencisi ve TED Kolejispor kulübü sporcusu İsmet Ata Demir Kayseri Kadir Has Olimpik Yüzme Havuzu’nda dün 100 metre sırt üstünde havuza girdi.

28 sporcunun yarıştığı 200 metre sırt üstünde İsmet Ata Demir 1.04.33’lük derecesi ile altın madalyanın sahibi olurken İstanbul Özel Bilfen Çamlıca Ortaokulu’ndan Oğuz Uluca 1.05.87’lik derecesi ile ikinci olurken İstanbul Fmv Özel Erenköy Ortaokulu’ndan Umut Ekin Çelik ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı.