İsmet Taşdemir ve ekibi tam kadro izledi

HARUN AKKAYA

Çorum FK’da Yeni Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve ekibi Ankara Demirspor maçını tam kadro izledi.

Bugün düzenlenecek imza töreni ile resmi olarak Çorum FK’da görev yapacak Teknik Direktör İsmet Taşdemir’in ekibinde antrenör olarak eski Fenerbahçeli ve milli takım futbolcusu Serkan Balcı, Hakan Dolutaş, Cem Yanık ve Fatih Çiçek görev yaparken kaleci antrenörü olarak ise Halit Matlı görev yapacak.

Bugün saat 13.00'da kulüp tesislerinde Başkan Fatih Özcan’ın katılımı ile düzenlenecek imza töreninde yeni Sportif Direktör de açıklanacak. İmza töreni sonrası yeni teknik heyet takımla ilk çalışmasına çıkacak.