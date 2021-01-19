İstikrar abidesi Salih Zafer

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da sezonun ilk yarısında en istikrarlı dört isim takımın omurgasında forma giyen isimler oldular. Kırmızı Siyahlı takımın sezonun ilk yarısında en fazla forma giyen isim savunmanın istikrar abidi Salih Zafer Kurşunlu oldu.

Bu sezon başı Manisa FK’dan transfer edilen Salih Zafer Kurşunlu ligde 18 maçın 17’sinde doksan dakika forma giyen Salih Zafer Kurşundu sadece bir maçta 68. dakikada sakatlığı nedeni ile oyundan çıktı.

Kırmızı Siyahlı takımın ilk yarıdaki en çok öne çıkan ismi olan kaptan Umut Kaya’da sahada kaldığı süre ve performansı ile ikinci sırada yer alan isim oldu. Bir maç cezası nedeni ile forma giyemeyen Umut Kaya 13 maçta doksan dakika oyunda kalırken dört maçta ise son dakikalarda oyundan çıktı.

Çorum FK’nın ligin ikinci haftasında transfer edilerek kadroya katılan ve ilk yarıdaki performansı ile takımı hedeften koparmayan isimler arasında en ön sırada yer alan Sinan Kurumuş ise geldikten sonra 17 maçın 16’sında 90 dakika oyunda kaldı. Sinan Kurumuş sadece ilk maçta 52. dakikada oyunda kalırken toplamde 1492 dakika ile en fazla süre alan üçüncü isim oldu.

Ligin ilk yarısında en fazla eleştirilen isim olmasına karşın takımın en fazla süre alan dördüncü ismi olan kaleci Hasan Hüseyin Altınay oldu. Ligde 16 maçta 90 dakika oyunda kalırken bir maçta ise 45 dakika forma giydi. Toplam 1486 dakika forma giyen Hasan Hüseyin takımın yediği25 golden 23’ünü yiyen isim oldu.

İki sezondur Çorum FK alt yapısından yetişerek A takım kadrosunda yer alan Nafican Yardımcı ise bu sezon en fazla forma şansı bulan dördüncü isim oldu. Genç futbolcu geçtiğimiz sezon kısa süreler forma giymesine karşın bu sezon ilk haftalardan sonra takımın sol kanadının değişmez ismi oldu. Sol önde ve arkada forma giyen Nafican Yardımcı toplam 1357 dakika oyunda kaldı. 14 maçta doksan dakika forma giyen Nafican iki maçta ise sonradan oyuna girme ve çıkmalar yaşadı. Nafican ümit milli takım hazırlık kampına çağrılması ise bu sezonki en önemli aşaması oldu.

Üç sezondur Çorum FK’nın hücumdaki en etkili ismi olan Mikail Albayrak bu sezonda ilk yarıda 1247 dakika oyunda kalarak en fazla süre alan beşinci isim oldu. Önceki yıllardaki performansından biraz uzak görünsede istikrarı ile takımının ilk yarıdaki başarılı isimleri arasında yer alan Mikail yedi maçta doksan dakika oyunda kaldı.

Bir sezon aranın ardından yeniden Çorum FK’ya dönen Eren Tokat ta ilk haftalarda olmasada son bölümde savunmanın değişmez ismi oldu. Tecrübeli futbolcu ligin ilk yarısında 12 maçta doksan dakika olmak üzere 14 maçta toplam 1073 dakika kırmızı siyahlı forma ile sahada kaldı. Çorum FK’nın sağ bekinin son yıllardaki değişmez ismi Ertuğrul Sancaktutan ilk yarıda da bu istikrarını sürdürdü. Tecrübeli futbolcu ilk yarıda 1063 dakika oyunda kaldı.

Çorum FK’da şampiyonluk yaşadıktan sonra ayrılan ve bir sezon sonra Karacabey Belediyespor’da üst üste ikinci şampiyonluğu yaşayan ve bu sezon başında yeniden kırmızı siyahlı takıma dönen Muhammed Fettahoğlu ligin ilk yarısında 1045 dakikada sahada kalan ismi oldu. Yine kısa bir aranın ardından yeniden Çorum FK’ya dönen ve ilk yarıda Muhammed Fettahoğlu ile birlikte orta sahada forma giyen Kerem Çağatay ligin ilk yarısında 1041 dakika oyunda kaldı.

Kırmızı Siyahlı takımın lig başladıktan sonra transfer olan Mehmet Seyfettin Sedef ise ilk yarına son haftalarda sakatlığı nedeni ile forma giyemesede ilk yarıda 997 dakika forma giydi. Tecrübeli futbolcu altı maçta doksan dakika oyunda kaldı. Sezon başında İnegölspor’dan transfer edilen ve hücumda en çok beklenti olan isimlerden Cengiz Ötkün ise ilk üç maç cezası nedeni ile forma giyemezken sonraki maçlarda ise sadece üç maçta doksan dakikayı tam olarak sahada tamamladı. Cengiz Ötkün toplamda 936 dakika forma giydi.

Sezon başında orta saha için büyük umutlarla Manisa FK’dan transfer edilen Onur Kolay ilk yarıda beklenen performansın alınamadığı isimler arasında önlerde yer aldı. İlk yarıda altı maçda doksan dakika toplamda 861 dakika oyunda kalan Onur Kolay’ın beklenen performansın alınanaması üzerine son yedi maç öncesinde yollar ayrılan isimlerden birisi oldu.

Sağ bek için bu sezon başında transfer edilen Tarık Mayhoş da ligin ilk yarısında sakatlığı nedeni ile takıma beklenen katkıyı veremedi. İlk yarıda toplam 684 dakika oyunda kalan Tarık Mayhoş dört maçta doksan dakika oyunda kaldı. Bu sezon başı yeniden kırmızı siyahlı takıma dönen ve büyük umutlar beklenen Yılmaz CanTaşkıran da ilk yarıda beklenenden uzak bir performans gösterince yedi maç öncesinde yollar ayrılan isimler arasında yer aldı. Yılmaz Can ilk yarıda sadece bir maçta 90 dakika sahada kalırken toplamda 501 dakika forma giydi.

Geçen sezon geçirdiği ağır sakatlık nedeni ile forma giyemeyen Kerem Pala bu sezon başında beklenen performansı gösteremedi. İlk yarıda sadece bir maçta doksan dakika oyunda kalan ve toplam 165 dakika oyunda kalan genç futbolcu ikinci yarıda kiralık olarak Ispartaspor’a kiralandı. İki sezondur kırmızı siyahlı takımda forma giyen Muhammed Çoban’da ilk yarıda beklenen performansa ulaşamayınca kiraya verilen diğer isim oldu. Muhammed Çoban ilk yarıda 140 dakika oyunda kaldı.

Savunmanın genç ismi Mete Yıldız ilk yarıda 136 dakika forma şansı buldu. Kırmızı Siyahlı takımın bu sezon hücum hattında büyük beklenti olan isim Kıvanç Kaya geçirdiği sakatlık nedeni ile sezonu erken kapattı. Genç futbolcu ligde dört maç forma giydi ve toplam 109 dakika oyunda kaldı. Kırmızı Siyahlı takımda geçen sezon kaleyi koruyan Onur Tekin ilk yarıda biri kupa biri lig iki maçta kaleyi korudu. Diğer kaleci Deniz Çörtlen ise sadece 45 dakika forma şansı buldu. Genç savunma oyuncusu Talha Özler 36 dakika forma giyerken bu sezon başında alt yapıdan profesyonel yapılan iki genç Kürşat Alkunkaya 14, Mert Aktaş ise 2 dakika forma giydi.

Sezonun ilk maçında kırmızı siyahlı takım kadrosunda yer alan ve ardından Kahramanmaraşspor’a transfer olan Mert Ilıman 90 dakika, Osman Bodur ise 21 dakika forma giydi.