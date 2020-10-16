‘İstikrar için Niğde maçını kazanmalıyız’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü Bahri Kaya, İnegölspor maçının ilk yarısında ezildiklerini ikinci yarıda ise gerek yaptıkları hamleler gerekse futbolcuların verdiği yüksek mücadele ile muhteşem bir geri dönüşe imza attıklarını belirterek ‘Rakibimiz kazandığını hissettiği anda yanılgıya düştü ve futbol şansıda yanımızda olunca çok önemli bir galibiyete imza attık’ dedi.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Bahri Kaya, rakibin gerek son oynadığı Manisa gerekse diğer maçlardaki oyun sistemine göre bir değerlendirme yaptık ve oyunları ile ilgili hazırlık yaptıklarını belirterek ‘Onların oyun sistemine göre taktiksel bir hazırlık yaptık. Fakat bulunduğumuz ligler o kadar istikrarsız ki karşımızda çok farklı bir takım bulduk. İnanılmaz değişik bir sistemle oynadılar.

‘İlk yarıda bizi ezdiler’

Ortada giden maçta peş peşe yediğimiz gollerle mağlup duruma düştük. Bu bölümde rakibimizin oyunu karşısında ezildik. Son bölümde bu kötü gidişi değiştirmek adına üç değişikliği devre arasını beklemeden yaptık. Bu değişikliklerle oyunu dengeledik fakat üstünlük kuramadık. İnegölspor’u ilk yarıdaki başarılı futbolu için kutluyorum. Bizi üç değişiklik yapmaya zorlayacak kadar iyi oynadılar.

‘Kazandıklarını hissettikleri an ikinci hamleyi yaptık’

Devre arasında soyunma odasında yaptığımız görüşme ve konuşmalar ilave değişiklikler ile müdahele ettik bu değişime futbolcularımızda inanılmaz mağlubiyeti kabul etmedikleri için oldukça istekli çıktılar. Bu yarıda oyunun üstünlüğünü ele aldık ve onların kazandıklarını hissettikleri anda ikinci bir hamle yaparak iki oyuncu değişikliği yaptım.

‘Oyuna girenler hep pozitif katkı yaptı’

Ortada oynayan on oyuncunun beşini değiştirerek takımı büyük oranda yeniledik. Oyuna giren tüm arkadaşlarımız sahaya pozitif katkı yaptılar. İki santraforomuzda gol attı, inanılmaz bir ikinci yarı oynadık. Bize bu mutluluğu yaşatan futbolcularıma teşekkür ediyorum. Uzun süredir üzdüğümüz galibiyet sevinci yaşatacamadığımız taraftarlarımıza mutlu ettiğimiz için ayrıca sevindik. İnegölspor gerçekten iyi bir takım fakat bugün futbol şansı bizim yanımızdaydı. İnegölspor galibiyetini bugün itibari ile unutup önümüzdeki Niğde maçına motive olmak zorundayız.

‘Gerçekten kaliteli bir takımız bunu göstermek zorundayız’

Bu geri dönüş önümüzdeki haftalarda alacağımız galbiyetlerin bir başlangıcı olmasını istiyoruz. Gerçekten çok kaliteli bir takımız fakat lige hiç beklemediğimiz kadar kötü girdik. İnegölspor gibi zorlu deplasmanda 2-0 geriden kalarak maçı çevirmek çok kolay bir şey değil. Şimdi önemli olan bunu istikrarlı hale getirmek.

‘İstikrar için Niğde maçını kazanmak zorundayız’

Nasıl rakibimizin istikrarsızlığından bahsediyorsak bizimde bundan kurtulmamız lazım. Afyon beraberliği ve ardından İnegöl galibiyeti. Şimdi bunu devam ettirip Niğde maçını kazanmak zorundayız. Bunu başardığımız takdirde işler yoluna giriyor gibi olacaktır. Bizim için şu anda en yakın final Niğde maçı ve bunuda üç puanla geçerek istikrarı yakalamayı bunu devam ettirmeyi hedefliyoruz’ dedi.