İzin yok antrenman var

Sahasında İnegölspor’a 1-0 mağlup olarak sekiz haftalık yenilmezlik ünvanını kaybeden ve şampiyonluk yolunda ağır yara alan Çorum FK’da futbolculara dün izin verilmedi.

Her hafta maçtan sonra bir gün izin veren Teknik Direktör Ahmet Yıldırım dün izin vermedi ve saat 14’de antrenman koydu.

Kırmızı Siyahlı takımın dün tesis sahasında yaptığı antrenmana İnegölspor maçında bileğinden sakatlanan kaptan Umut ile üst adelesinde ağrı olan Mehmet Gürkan katılmadı.

Maçta 90 dakika forma giyen futbolcular saha kenarında düz koşu yaparak haftanın ilk antrenmanını tamamlarken oynamayanlar veya az oynayanlar ise yarı sahada çift kale maç yaptılar.

Çalışmada Teknik Direktör Ahmet Yıldırım ve futbolcuların morallerinin hayli bozuk olduğu gözlendi. Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla Niğde maçının hazırlıklarını sürdürecek.